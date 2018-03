A AME Jardins comemora: conseguiu data na agenda de Fernando de Mello Franco– com quem discutirá as propostas de Haddad para o novo zoneamento no bairro. Será dia 7, no MuBE.

