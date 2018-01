Pela primeira vez no Brasil, Fabien Constant, um dos diretores preferidos da turma da moda, está no Rio. Em posição estratégica nas escaldantes areias do Posto 9, em Ipanema, registra – encantado – o vaivém dos rapazes em seu Instagram.

