Encanto Sampa

Não é necessário o paulistano descer ao litoral para aproveitar o verão. Melissa Fernandes, do Hotel Unique, lembra que São Paulo acumula muitas qualidades, entre elas a de cidade mais calma durante essa época. Os turistas e/ou os moradores da Pauliceia que se dispuserem a gastar os dias de folga por aqui, poderão desfrutar da vista de seus arranha-céus no restaurante Skye, um dos pontos tradicionais da cidade. “É o skyline mais lindo da capital, pertinho do Parque do Ibirapuera. Por isso não tem dia vazio e tem atraído muitos turistas. Todo mundo quer curtir a vista e tomar um drinque refrescante”, diz. Além disso, a diretora geral do hotel revela os mimos que os hóspedes terão na piscina durante a estação, como o chá de chocolate gelado da Chocolate Du Jour.