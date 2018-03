Encanto produtivo

Eleonora e Ivo Rosset receberam anteontem, em sua residência, boa parte do PIB paulistano.

A causa? Chamar atenção às necessidades financeiras da Sinfônica Heliópolis. Para tanto, o casal contou com o talento de Julian Rachlin – que tocou para uma plateia encantada.

Encanto 2

O violinista israelense se apresenta domingo (com a Sinfônica), na Sala São Paulo. E já agendou nova visita à cidade. Em agosto, vem com Zubin Mehta, para concerto beneficente no Municipal – em prol dos músicos de Heliópolis.