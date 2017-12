O Monumento às Bandeiras, o famoso empurra-empurra do Ibirapuera, será palco de manifesto amanhã. Uma intervenção urbana instalará protetores auditivos na escultura para marcar a movimentação para o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído.

Em seu Manifesto do Silêncio, cerca de 150 estudantes de fonoaudiologia farão uma passeata até a Praça Armando de Sales Oliveira, onde fica o monumento.

Abençoada

Fafá de Belém ficará lado a lado com o papa Francisco na celebração dos 100 anos de Fátima, em maio, em Portugal. A cantora confirmou presença na peregrinação, a convite do padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário Nossa Senhora de Fátima.

À casa torna

A PUC do Rio, onde se formou a maior parte dos integrantes da equipe econômica do Plano Real, será um dos palcos de debate do longa Real – O Plano Por Trás da História. Após seu lançamento, em 25 de maio. Além da faculdade carioca, o filme será discutido também na Estácio, IPEA, e em SP, na FGV e a Cásper Líbero.