Empresários lançam academia de tênis para desestressar

João Hopp, Carlinhos Kalil e Samir Calil se juntaram a Eduardo Azevedo – da Play Tennis – para abrir a primeira unidade da versão menor e mais exclusiva da academia de tênis, inaugurada há pouco, na Vila Olímpia. “A ideia é atrair os executivos da região. Ao invés de ficarem no trânsito podem bater uma bola e relaxar antes de ir pra casa”, explica Kalil, que também é sócio do Ritz. Não, no local não serão servidos os famosos petiscos do restaurante. “Pensamos em um lugar para praticar o esporte, teremos no máximo três quadras, bem menor que as Play Tennis atuais”, acrescenta. Na próxima unidade, adiantou – prevista para inaugurar daqui a seis meses, no mesmo bairro – haverá uma quadra de squash e uma de beach tênis, a bola da vez na modalidade. O projeto dos sócios é abrir mais unidades em outros bairros da cidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.