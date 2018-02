Com exceção dos importadores e dos turistas brasileiros, que são só felicidade gastando dólares baratos no exterior, a atuação de Guido Mantega para segurar a valorização do real é motivo de críticas generalizadas. No lugar de usar o gogó, empresários paulistas sugeriram a Mantega medidas concretas no mercado futuro do dólar no Brasil.

Na sua essência, elas limitam a ousadia dos especuladores.

