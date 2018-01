Empresário define o ‘tripé’ da agenda do Conselhão

Veterano integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Jorge Gerdau se prepara escolhendo temas prioritários a serem levados amanhã ao encontro do Conselhão de Brasília.

A seu ver, esses temas são três: vencer a batalha do ajuste fiscal, acelerar as concessões públicas e maximizar as possibilidades de exportações. “Temos que sair do impasse em que vivemos”, disse o empresário à coluna.

A decisão de Dilma de reativar o Conselhão, depois de um ano e meio parado, pode trazer um alento à iniciativa privada. Ou não…