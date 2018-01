Empresário argentino investe R$ 6 milhões em rooftop no MAC-USP

O empresário argentino, Leo Sanchez, baseado em SP desde 2001 e sócio da Indústria de Entretenimento, investiu R$ 6 milhões no Vista – complexo gastronômico previsto para abrir em agosto, no rooftop do MAC-USP, no Parque do Ibirapuera. Instalado no 8º andar do prédio projetado por Oscar Niemeyer nos anos 1950, o empreendimento, com mais 2200 metros, terá restaurante, três bares e um espaço para eventos, além de um café no mezanino. A previsão é que todos juntos faturem cerca de R$ 1,7 milhões por mês. “O dinamismo da cidade me conquistou assim que cheguei”, afirma o empresário. Para estabelecer o novo negócio, a empresa de Sanchez participou de uma licitação pública, que teve cerca de outras quinze empresas interessadas.

