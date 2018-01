Empresárias do ramo da beleza criam salão especializado em escovas

“A gente nunca sabe quanto vai pagar no cabeleireiro”, desabafa Renata Merquior (esq.), citando as vezes em que teve que desembolsar mais que o esperado devido ao comprimento do cabelo ou aos produtos usados. Ela e a sócia, Bianca Latgé, quiseram desconstruir essa ideia com o Dry Club, um clube exclusivo de escovas, especializado em lavar, secar e finalizar – em 45 minutos e por preço único.

As duas empresárias do ramo de beleza criaram um cardápio com cinco tipos de escova. Entre os estilos disponíveis estão, por exemplo, uma escova ultralisa inspirada por Kim Kardashian e uma modelada com babyliss inspirada no cabelo bagunçado de Kate Moss. Agendamento e pagamento podem ser feitos por app de celular.

Por enquanto, a única unidade – inaugurada este mês – fica no Itam Bibi, mas Renata avisa: “A nossa ideia é franqueável.”