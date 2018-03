Empresárias abrem agência de turismo com foco em viagens personalizadas

Profissionais da área de turismo há sete anos, Paola Mansur Flecha de Lima (esq.) e Paula Maluf resolveram partir para seu voo solo. A Pama Tours, que começa a vender pacotes de viagens a partir de 1.º março, tem a proposta de fechar roteiros personalizados para cada viajante. “Se for um casal, a viagem vai dar ênfase a passeios românticos; se for com filhos, terá programação para crianças”, explicou Paola. “Tem gente que adora arte, mas outros não, e preferem fazer compras”, acrescentou. A proposta é de se aprofundar no que é especial para cada um. Para isso, Paola vai se valer do que fazia para amigos mais chegados desde antes de trabalhar na área: pesquisar minuciosamente todas as alternativas disponíveis, entre companhias aéreas, hotéis e passeios.

