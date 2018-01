A posse pública de Ilan Goldfajn no Banco Central será na próxima segunda-feira, na sede da instituição, em Brasília. Banqueiros e empresários começaram a receber os convites para a solenidade na manhã desta quinta-feira.

A transmissão de cargo, entretanto, acontece agora à tarde, discretamente, no gabinete do presidente interino Michel Temer. Sua nomeação saiu no DOU bem como a exoneração Alexandre Tombini – que vai para o FMI.