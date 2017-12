Empresária

Da Beauty Fair ao Magazine Luiza; de leilões rurais à Fórmula Indy. Daniela Zurita está cheia de planos novos. Dona da DZ Eventos, que abriu quando a filha, Maria Eduarda, nasceu, em 2009 – “foram dois partos” –, ela anda animada com o mercado brasileiro e a Copa de 2014. Tanto assim que procura um local no Rio para abrir uma filial. “Quero crescer”, diz a filha do empresário Ivan Zurita – que teve propostas para vender a empresa. “Não quis. Gosto de saber o nome de todos que trabalham comigo.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.