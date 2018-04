Empresária de Ilhabela lança e-commerce de marca de beachwear

Nativa da Ilhabela, Carol Aranha uniu seu DNA praiano com o lifestyle da ilha para criar a marca de beachwear feminina SummerHouse – que ganha um e-commerce até o fim do mês. “Nossa loja física continua na ilha, mas resolvemos expandir”, conta a jovem empresária, dona também da loja de moda praia masculina, Náutica Ilhabela, pensada para “os homens mais velhos que vão curtir o dia em lanchas com amigos”, explica. Antenada, Carol sabe que a moda praia é sazonal e pensou mais longe. Aproveitou sua expertise em modelagem para criar … nova marca de lingeries, a Moi Meme – ainda em fase de estruturação. Todas essas atividades não impedem que a moça esteja a toda no Ballena Beach Bar, clube que ela comanda ao lado do marido na praia de Siriúba, também na Ilha.