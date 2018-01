Empresa personaliza serviços de hotel

Para uma família obcecada por hábitos saudáveis, doses de “shots detox”, pães caseiros, refeições funcionais e um personal trainer para as manhãs. Essa é a proposta de “hospitalidade sob medida” do Uma Stays, empresa de locação por temporada com inclusão de serviços. A companhia, que começou a funcionar em março sob o comando de Júlia Lemos, oferece estadas de luxo em Trancoso, na Fazenda Boa Vista e em São Paulo. As propriedades são escolhidas a dedo pela equipe e já contam com funcionários – como cozinheiros, camareiros e motoristas. Dependendo do caso, pode haver até um chef francês. O número de pessoas à disposição pode variar de dois a 22. “Acaba sendo uma experiência muito mais exclusiva do que hospedar-se em hotel, onde os funcionários precisam atender a todos os clientes”, afirma a empresária. Detalhe essencial: ao fecharem o negócio, os viajantes são entrevistados para que a Uma Stays possa personalizar as atividades e os serviços oferecidos pelo grupo.

