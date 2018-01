Empresa de mobiliário brasileira abre galeria em Milão

A Etel, empresa de mobiliário de luxo, agora está na meca do design: Milão. Inaugurada na semana passada, a nova filial consolida a internacionalização da marca brasileira e facilita o contato com grandes clientes e parceiros asiáticos, alguns dos quais estão localizados em Cingapura, no Japão ou nos Emirados Árabes. A empresa já conta com mais de 15 representantes fora do País e, agora, tornou-se a primeira marca de design de mobiliário do Brasil dona de uma galeria localizada na cidade italiana. “Estar em Milão é super significativo”, comemora Lissa Carmona, sócia-diretora da Etel e responsável pelo mercado internacional da companhia. De acordo com a empresária, a inauguração abre caminho para abertura de outras galerias do gênero fora do Brasil.

