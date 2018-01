Empresa cria ‘sistema Sem Parar’ para shows e festas grandes

Os sócios Walter Hoelz, Pedro Salles Leite, Mateus Caltabiano e Rafael Wurzmann (da esq. para a dir.) estão colocando em prática uma ideia que vai abolir filas desnecessárias de shows e festas de grande porte. A empresa deles, Ace of Clubs, criou um sistema que permite que os baladeiros usem uma pulseira eletrônica para pegar bebidas do bar. A cobrança é então feita no cartão de crédito que o usuário cadastrou no aplicativo para celular da Ace of Clubs. Se o sistema triunfar, filas para acertar a comanda ou para comprar ficha de bebida serão coisas do passado. “A gente frequentava bastante essas festas e via que isso era muito chato”, explica Rafael. A ideia já foi testada em uma festa de pré-estreia do serviço, realizada há cerca de duas semanas para família e amigos dos sócios. Além de facilitar a vida dos frequentadores, a nova empresa ainda vem com a proposta de coletar dados de consumo dos eventos onde atuar – informações de interesse das agências que organizam as festas de grande porte – e até avisar o público quando o estoque de um tipo de bebida estiver perto de acabar.

