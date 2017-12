Maria Silvia Bastos, do BNDES, veio a São Paulo esta semana, para se reunir com Alckmin e equipe. O banco não está liberando, há tempos, financiamentos autorizados para projetos de infraestrutura – já aprovados pelo Tesouro Nacional – no que se refere a aumento do nível de endividamento do Estado.

Segundo se apurou, a ideia, debatida na segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes, é negociar um redesenho do destino dos montantes envolvidos. Algo para mais de R$ 2 bilhões.