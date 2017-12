Algumas obras de infraestrutura para a Copa de 2014 saíram ou estão saindo do papel. Mas as relacionadas à mobilidade urbana simplesmente… empacaram. No Brasil inteiro.

E correr para licitar algo agora seria até bom, mas só para a Olimpíada. “Não há chance de ficarem prontas para o evento do ano que vem”, atesta um empreiteiro.

Sobra a opção do feriadão no dia de jogo. Fato já previsto.