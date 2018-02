Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que serão colegas no STF, são tidos como adversários acadêmicos. Mas as divergências foram deixadas de lado quando Barroso teve câncer e Gilmar lhe telefonou: os dois caíram no choro.

