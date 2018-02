A Aliança Pela Água vai distribuir, a partir de hoje, 40 mil cartilhas O Que Fazer em Situações de Colapso no Abastecimento de Água às populações vítimas do “mar de lama” ao longo do Rio Doce, em Minas Gerais.

Parceria da organização e do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, o texto será distribuído pela Agência da Bacia do Rio Doce.