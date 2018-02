Embraer vende ‘Ferraris do ar’ para treinar pilotos nos Emirados Árabes

A Embraer acaba de vender aos Emirados Árabes cinco… “Ferraris”. Esse é o apelido, entre os pilotos — e não só no País –, dos modelos Phenom 100 da empresa brasileira.

As “Ferraris do ar” serão usados pela Academia de Treinamento Aéreo dos Emiratos, o mais moderno do planeta. É lá que vão aprender e treinar pilotos das principais empresas aéreas dos cinco continentes.

Preço da unidade? US$ 6 milhões. As entregas começam em 2017, e os EmiraDos assinaram opção para comprar mais cinco.