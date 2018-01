Direto do Congo, o embaixador Paulo Uchoa aterrissa no Brasil para trabalhar com Moreira Franco.

Leia mais notas na coluna:

+ Alckmin receberá presidente da Petrobrás para almoço

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Bienal de SP recebe aval para captar R$ 40 mi