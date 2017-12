Em vídeo, Mario Covas Neto pede paz a tucanos na prévia do PSDB

Mario Covas Neto quer paz. O presidente do diretório municipal do PSDB gravou na tarde desta sexta-feira um vídeo — que será divulgado no início da noite de hoje — para convencer militantes e aliados dos pré-candidatos sobre a necessidade de manter o processo de prévia em clima de leveza e união. Andréa Matarazzo, João Doria e Ricardo Tripoli disputam neste domingo a vaga de candidato à Prefeitura de SP pelo partido.

“A gente deseja que o clima no domingo seja de festa, e não de briga”, disse Mario Covas Neto à coluna.

Ontem, o Estado revelou a disputa subterrânea de aliados dos pré-candidatos tucanos. A intenção de Covas Neto é acalmar os ânimos com a publicação do vídeo das redes sociais.

“Estou divulgando uma mensagem de paz, porque nosso adversário é externo e não interno. É melhor que as pessoas enalteçam seus candidatos do que depreciam seus concorrentes.”

Segundo o tucano, a mensagem a passar é a de que o vencedor da prévias precisará do apoio dos outros dois. Ele destaca ainda que o adversário está fora do PSDB e que se atitudes de embate continuar o partido está munindo o adversário.