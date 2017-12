Cristovam Buarque está convicto, mas está aflito. Convicto na decisão de trocar o PDT pelo PPS, que pretende recebê-lo já como seu presidenciável para 2018.

Aflito porque o tempo é curto. “Eu precisaria de meses para poder me explicar aos amigos no PDT em todo o País. Mas com os novos prazos eleitorais vou ter de fazer tudo às pressas.”