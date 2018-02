Ao menos três secretarias do governo do Estado estão de mudança da região da Paulista. Motivo? Custo com aluguéis. Energia, Desenvolvimento e Recursos Hídricos devem começar o ano em edifícios do próprio Estado.

A equipe de Alckmin chegou a cogitar levá-las para escolas que serão desocupadas na reforma da educação – mas a ideia foi descartada. Duas devem ir para a rua Boa Vista e outra para perto da USP.