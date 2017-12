Em tempo de crise, Schutz investe lá fora

Alexandre Birman está hoje em Los Angeles para inaugurar, na Beverly Street, a segunda loja da Schutz fora do Brasil. “Ainda estamos em fase de teste”, explicou à coluna o CEO do Grupo Arezzo. Se tudo der certo, diz ele, o grupo abre mais uma até o fim do ano. E a crise? Birman diz que a empresa “fechará bem o ano porque a exportação está crescendo bastante”.

A primeira loja de vocês nos EUA foi em Nova York. Por que a segunda será na costa oeste?

Contratamos pesquisa para isso. A Califórnia é o maior mercado dos EUA para salto alto, com clima mais parecido com o do Brasil. É impossível fazer um sapato para 20 graus e outro para 10 abaixo de zero numa mesma coleção.

O momento econômico do Brasil é propício para exportar?

Sem dúvida. Fechamos o primeiro trimestre com mais de 10% da receita vinda de fora.

Qual o preço médio de uma sandália em dólares?

US$ 180, mais cara que aqui.

São lançadas as mesmas coleções, aqui e nos EUA?

Não, lá estamos vendendo verão e aqui, inverno. Mas claro que os best sellers daqui vão para lá e os best sellers de lá trazemos para cá. 20% da coleção é a mesma.

Por aqui sentiram a queda nas vendas?

Os resultados deste primeiro trimestre são parecidos com os do mesmo período de 2015, mas houve sim uma redução. Compensamos com melhor venda por ticket – ou seja, a cliente está gastando mais individualmente. / SOFIA PATSCH