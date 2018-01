Em protesto contra a decisão do TSE de manter Temer no governo, o movimento Vem Pra Rua acaba de montar, diante do tribunal, em Brasília, arranjo com 27 coroas de flores – uma para cada Estado brasileiro.

A faixa que atravessa cada buquê, com rosas brancas e amarelas, diz: “Aqui jaz o TSE, assassinado por Gilmar Mendes, Napoleão Maia, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Vem Pra Rua, São Paulo”.