Em pleno navio

Roberto Bitelman não sossega. Sempre antenado com as novidades e tendências do setor de viagens, ao lado da sócia Clara Davies, o diretor do grupo Sul Hotels dá os toques finais no encontro em que reunirá, de 11 a 14 de março, experts de turismo e hotelaria na primeira edição do evento “Remote Latin America”.

A agenda? Ele quer carregar os empresários para uma experiência diferente. A bordo do navio Iberostar Grand Amazon, eles vão compartilhar conhecimentos e experiências com hoteleiros e assim identificar as tendências do setor para os próximos anos.