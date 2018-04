Surpreendente, o resultado do terceiro trimestre da Odebrecht Engenharia e Construção. A receita bruta foi 12% maior que a de 2014, US$ 3,9 bilhões. E a expectativa, segundo divulgaram para investidores, é de fechar o ano de 2015 com a receita em dólar em linha com o ano passado – US$ 14 bilhões.

Pudera. O Brasil representou somente 17% do faturamento obtido nos últimos 12 meses. É que a empreiteira tem em execução nada menos que 176 contratos fora do País.