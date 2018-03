Em nome do neto

Mudança na estratégia para manter o menino Sean Goldman vivendo no Brasil com sua família. A guarda da criança está sendo requisitada desta vez pela avó, Silvana Bianchi Carneiro Ribeiro, com quem ele vive hoje. É que, ao contrário do pai adotivo, João Paulo Lins e Silva, ela tem laços de sangue com o menino.

Silvana é mãe de Bruna, que depois de ter Sean morreu de parto ao dar à luz sua filha com João Paulo.

O argumento deste, quando pediu a guarda do menino à Justiça, era “paternidade socioafetiva”. Coisa que, na Justiça, pesa menos que os laços sanguíneos.