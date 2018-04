Em nome do bem

Impactado e fascinado depois de fazer algumas viagens a Uganda e ao Sudão do Sul, há cerca de dois anos, Bruno Bierrenbach Feder fundou a ONG Cross Geographic, na qual usa seu talento como fotógrafo para ajudar a comunidade local.

Como? Com a venda de suas fotos e outras ações, investe 100% em projetos dedicados à população desses países, por meio de infraestrutura, saúde e educação.

“Esses lugares têm uma imagem muito estigmatizada. Meu objetivo sempre foi trabalhar a consciência das pessoas, mostrar a realidade, mas também fugir desses estereótipos da guerra e da miséria”, afirma.

Bruno embarca novamente para lá no próximo dia 16 e preparou uma série de fotografias inéditas e especiais a serem vendidas pelo site da ONG. Com a renda, planeja fazer duas festas de Natal: na Beso School em Uganda e na Confident Children Out Of Conflict em Juba no Sudão Do Sul.