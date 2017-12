Em nome delas

Com a possibilidade de Marina e Dilma disputarem o segundo turno, voltam-se as atenções para a participação feminina na política brasileira. Segundo os dados mais recentes do TSE, aumentou em cerca de 60% o número de candidatas nestas eleições, na comparação com 2010.

Especialistas apontam que a situação está longe do ideal. Afinal, são cerca de 8 mil mulheres na corrida eleitoral contra nada menos que 18 mil homens. “A desigualdade ainda existe, mas considero esse aumento um avanço”, diz Eleonora Menicucci, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres.