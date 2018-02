São Paulo está prestes a ganhar a Avenida Luiz Gushiken. Ideia de Antonio Dona topara homenagear o ex-ministro de Lula que morreu de câncer no ano passado.

A via fica na confluência da Estrada do M’Boi Mirim com a Avenida Guido Caloi, na zona sul. A proposta precisa ser aprovada pelos vereadores.