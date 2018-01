Em nome de todos

Em uma série de depoimentos para o promotor Roberto Bodini e o procurador-geral do município Roberto Porto, auditores fiscais confirmaram o que muitos já desconfiavam: houve pagamento de propina por parte de quase todos os grandes shoppings da cidade de São Paulo, no âmbito da Máfia do ISS.

A Prefeitura determinou a realização de perícia nos estabelecimentos envolvidos.

Vale lembrar que a incorporadora Brooksfield admitiu o envolvimento no esquema, em passado recente, declarando ter sido vítima de extorsão.