O subprocurador do Tribunal de Contas Lucas Furtado não economizou. Na representação entregue à cúpula do TCU, sobre a morte da onça pintada, pede que se investiguem “as irregularidades no manejo de animais silvestres” pelo Exército na Amazônia” e que se impeça “a utilização desse tipo de vida selvagem” em eventos públicos militares.

Por fim, propõe “a aplicação de multas pecuniárias aos órgãos militares”.