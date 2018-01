Em nome da festa

Bibiana Paranhos comemora literalmente. A designer de joias está à frente da Celebration Fair – que acontece de quarta a domingo na Artefacto Beach & Country, reunindo profissionais do mercado de casamentos e festas.

A ideia da feira, que terá 40 expositores dos segmentos de joias, vestidos e gastronomia, entre outros – é focar na tecnologia.

“Traremos inovações tecnológicas e um marketing sensorial único, capaz de seduzir a todos sem megaexposições. Mas com um minimalismo mágico que tende a fazer parte do segmento noivas no Brasil celebrando desejos e emoções”, afirma.

