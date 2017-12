Atentos ao público-alvo, evangélicos distribuíam folhetos em inglês, com os dizeres: “Are you ready for the end?”. Quinta-feira, quando Uruguai e Inglaterra se enfrentaram no Itaquerão.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.