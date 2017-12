Segundo colocado na lista tríplice encaminhada pela Associação dos Juízes Federais ao Planalto, Fausto de Sanctis está de olho na vaga de Joaquim Barbosa no STF.

Em setembro, dá palestras no MP de Minas Gerais e no Fórum Nacional de Juízes Criminais, em Recife. Em outubro, no Banco Mundial e em Yale.

…da toga

Em tempo: a lista tríplice de candidatos da Ajufe tem valor simbólico. A escolha é de competência exclusiva de Dilma.

Completam o rol o juiz Sérgio Moro – que auxiliou Rosa Weber no julgamento do mensalão – e o desembargador Leandro Paulsen.