Com toda a confusão envolvendo as maiores empreiteiras do País – inclusive a Mendes Junior deixando o Rodoanel, conforme informou a coluna em dezembro –, Alckmin não está se abalando.

Quer licitar até o fim do ano, segundo fonte do governo, o que está sendo chamado no Bandeirantes de Grande Anel Viário Macrometropolitano – duplicação e reforma de estradas que ligam Campinas, Sorocaba, Santos, São Sebastião e São José dos Campos.

Em movimento 2

O projeto foi concebido durante a campanha de Alckmin. Mas o governador preferiu esperar pela assinatura de um empréstimo junto ao BID – o que já aconteceu.

A ideia não exclui fazer também o projeto do Trem Intercidades – adiado no ano passado –, malha que liga SP, São José, São Sebastião, Santos, Jundiaí, Campinas e Sorocaba.