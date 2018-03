Bem cuidado vídeo que circula nas redes, convocando as pessoas para manifestações e mencionando no fim o nome do Vem Pra Rua… não é do Vem Pra Rua, avisa Rogério Chequer.

O filme do grupo – também muito bem acabado – “é o que aparece na página do movimento no Facebook”.

Em marcha 2

Para dia 16, Chequer diz que 150 cidades já confirmaram manifestações, em 23 Estados. Mas o total de coordenadores “agora é bem maior que os 2 mil de outras vezes”.