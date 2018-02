Em Londres

Se Dilma estará na abertura das Olimpíadas, dia 27, Michel Temer representará o País no encerramento. Além de afago no vice, principal líder do PMDB, a presidente quer demonstrar o empenho do Brasil nos Jogos Olímpicos – já que o Rio recebe a próxima edição do evento.

Aldo Rebelo e Marco Aurélio Garcia reforçarão o time de autoridades brasileiras.

Londres 2

Aldemir Bendine também vai. Convidado pela Visa. Já tem em mãos autorização para seu afastamento do BB, entre 20 de julho e 1º de agosto.