Criolo e a banda alemã de reggae Seed fazem apresentação única, dia 24, no Auditório Ibirapuera. A data marca o encerramento do Ano da Alemanha no Brasil – com apoio do Goethe-Institut.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.