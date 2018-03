O Ministério do Meio Ambiente e o IAB criaram concurso para a reconstrução do Hotel das Paineiras, no Parque Nacional da Tijuca.

Que foi fechado há 25 anos.

