O Brazil Golden Art – primeiro fundo voltado exclusivamente para as artes plásticas no Brasil, capitaneado por Heitor Reis – arma, hoje, o segundo dia do leilão de arte latino-americana e brasileira na Christies’ de NY.

Com direito a obras de Joaquín Torres-García, Fernando Botero, Rufino Tamayo, Claudio Bravo, Wifredo Lam, Adriana Varejão e osgêmeos.