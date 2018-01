Chegou a ser divertido, na quinta, o debate do STF sobre ensino religioso. Ao votar por manter tudo como está, Gilmar Mendes perguntou se um dia será preciso “tirar o Cristo Redentor do alto do Corcovado”, ou extinguir o feriado de NS Aparecida.

E ainda, quem sabe, chamar apenas de Paulo e Catarina os dois Estados brasileiros com nome de santo…

