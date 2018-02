O texto final da PEC dos Precatórios aprovado anteontem na Câmara, que remaneja dívidas de União, Estados e prefeituras, foi alinhavado nos Finados, no Bandeirantes, em encontro articulado por Alckmin e Marcio Lacerda, da Frente Nacional de Prefeitos. Hoje, Lacerda vai a Renan Calheiros pedir pressa na votação do projeto no Senado.

