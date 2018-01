Crise econômica instalada, a arrecadação do Estado, em termos reais, “melhorou” em abril, na avaliação de Renato Villela, secretário da Fazenda de Alckmin.“Em março, ela caiu 4,1% em comparação com março de 2014. Em abril caiu menos, 3,9%”, contabiliza Villela, revelando o seu lado otimista.

E mais: o índice só não piorou porque a conta de luz – e a consequente cobrança de ICMS – explodiu.

…a quê?

Flávio Rocha, do IDV, também não desanima. As vendas do varejo, previstas para crescer 4% em abril, aumentaram em 2%. “Ainda um número positivo”, justifica.