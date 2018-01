Em clima olímpico, Alckmin recebe vice-primeira-ministra da China

E Alckmin entrou no espírito da Olimpíada; recebe nesta quarta-feira ninguém menos que a vice-primeira-ministra da China, Lu Yandong — primeira de uma lista de autoridades estrangeiras que desembarcam para a Rio 2016 e que também estarão em SP. Na agenda, cooperação não só em esporte mas também em educação e saúde.

Nada menos que 23 delegações se instalaram no Estado, para aclimatação — entre outras, além da chinesa, as equipes de Alemanha, Israel e EUA. No caso dos chineses, aqui chegaram 411 dos 416 atletas da delegação desse país. “Muita gente vem para as competições e quer conhecer melhor o Estado de São Paulo”, diz a organizadora dos encontros, Ana Paula Fava, dos Assuntos Internacionais do governo paulista.