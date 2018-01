Em clima de Parada Gay, Detran acerta nome social na CNH de motoristas LGBT

Além de pintar nas cores do arco-íris várias faixas de pedestres na área da Parada Gay deste domingo — como informa hoje a coluna no Estadão –, o Detran paulista está acertando com autoridades federais uma forma de se poder incluir nos documentos de trânsito (Carteira Nacional de Habilitação e outras formas de identificação) o nome social de travestis e transexuais.

A ideia foi levada ao Denatran pelo departamento em SP e pela Coordenação Estadual de Políticas para a Diversidade Sexual do governo Alckmin. A resposta foi positiva, mas sua validade depende ainda de se desenhar um novo modelo do documento, para menção do nome social.

Neste início de noite de sábado, o Detran começa a preparar as faixas coloridas na área da Parada Gay — em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e roxo, entre faixas pretas. Elas serão postas diante do Conjunto Nacional, do Banco Safra, do Cine Belas Artes, na rua Frei Caneca e na Brigadeiro Luís Antonio.